AALBORG: Mens flere tager hul på julens glæder fredag aften, så har Aalborg Håndbold en enkelt opgave, der skal overstås, inden den kan stå julegodter, and og sovs.

Fredag aften gæster holdet Tønder i den sidste kamp i 888Ligaen i mere end en måned, og med to point der vil holdet cementere dets status som det bedste i landet - en stilling de kan nyde indtil februar, mens hele håndboldverdenen har blikket rettet mod VM i Paris.

Spillerne og trænere holder juleferie indtil 9. januar, hvor de så begynder forberedelserne frem mod anden halvdel af sæsonen. Og for en gangs skyld ser det ud til, at Aalborg får et næsten komplet hold at træne med i januar. Kun Sander Sagosen er helt sikkert væk med landsholdet, mens flere andre spillere som Simon Hald og Mikael Aggefors stadig er i spil til en plads på deres respektive landshold.

- Det vil betyde rigtig meget, hvis vi kan være næsten alle spillere tilbage. Jeg har jo været med til nogle træninger i januar, hvor vi var fire eller fem spillere, og så er det svært at arbejde meget konstruktivt frem mod det, man skal bruge i anden halvdel af sæsonen. Så det ville give os de optimale forberedelser, siger bagspilleren Martin Larsen, der selv var i bruttotruppen til det danske VM-hold, men blev sorteret fra i sidste uge.

- Det er en blandet følelse. For lige nu ser jeg helt sikkert frem til at holde noget juleferie. Det bliver godt at komme lidt væk fra de andre, for vi har godt nok set meget til hinanden på det seneste, griner Martin Larsen.