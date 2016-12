AALBORG: Aalborg Pirates så fredag aften ud til at være på vej mod den anden sejr på to dage i lokalopgørene mod Frederikshavn White Hawks, men en føring på 3-0 midtvejs i anden periode blev formøblet på tre minutter, og i stedet var det lokalrivalerne, der nappede sejren og de to point efter straffeslag.

- Det er jo ellers det, vi har været gode til igennem hele sæsonen. At spille med en føring og gøre de rigtige ting og undgå de her kollaps, som det vel lidt er. Men vi rammer måske lige en kort periode, hvor vi ikke er koncentrerede nok, og så går det galt, siger anfører Julian Jakobsen, der scorede kampens første mål - hans tredje sæsonscoring.

Piraterne kan dog stadig holde nytår på en klar førsteplads med en føring på syv point ned til Odense Bulldogs.

- Men først og fremmest er vi jo utroligt skuffede efter sådan en kamp. Men det er egentlig ikke så mærkeligt, at vi så tit vinder på hinandens hjemmebane. Det er to gode udebanehold, og derfor så kan det ske. Men det er et godt spørgsmål, hvordan det kan blive ved med at ske på den måde, siger anføreren.

- Jeg synes egentlig, at vi kom godt tilbage. efter de havde lukket til 3-3, og vi tog initiativet i tredje periode. Det er jo også det, vi har været gode til i år. At vi ikke lader os slå ud af noget, siger Julian Jakobsen, der glæder sig over, at holde nu kan holde hele tre dage fri efter et hårdt juleprogram.