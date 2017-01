BRØNDERSLEV: Landets politikere arbejder for at få flere unge på erhvervsuddannelserne, og færre på de gymnasiale uddannelser. Og disse udmeldinger bekymrer på gymnasiet i Brønderslev, der ligger i et lokalområde, hvor de politiske måltal allerede er opfyldt.

- I vores område kan sådan en udmelding påvirke forældrene og unges valg meget. Og faktisk er fordelingen i Brønderslev netop, som der er politisk ønske om. Vi er i et område, hvor det at være faglært altid har haft høj status, konstaterer rektor Per Knudsen.

- I Brønderslev Kommune leverer vi allerede det antal faglærte, som regeringen har som mål for 2020. Så det er tåbeligt at stile efter, at færre skal gå på gymnasiet i Brønderslev. For samtidig viser tallene, at cirka 20 procent unge på en årgang slet ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. I stedet for at flytte unge fra gymnasiet til de erhvervsfaglige uddannelser, må målet være at få fat i gruppen, der helt fravælger en ungdomsuddannelse, mener Per Knudsen.

- Der er jo elever nok til både erhvervsuddannelser og gymnasiet, vi skal bare have nogle fra de 20 procent bragt i spil. Gjorde man det, ville erhvervsuddannelserne også få øget tilgang.

Ledelsen på Brønderslev Gymnasium og HF opfordrer kraftigt de unge til at søge STX og HF.