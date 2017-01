FREDERIKSHAVN: Træner Mario Simioni have for alvor rystet posen, da Frederikshavn White Hawks tirsdag aften hentede en sikker sejr imod Herning - en sejr, der dog blev skæmmet lidt af, at holdet indkasserede tre lidt for nemme mål i kampens sidste fem minutter.

Flere kæder var byttet rundt efter en periode med svingende resultater, men især angrebsmæssigt fungerede de nye kæder upåklageligt.

- Vi har kun træner med de nye sammensætninger to eller tre gange, så jeg er meget glad for, at vi kunne spille så godt, og at vi fandt hinanden så hurtigt. Jens (Henrik Tönjum, red) kender jeg, fordi vi har spillet sammen i Sverige, så det hjalp selvfølgelig lidt, siger forward Nick Olesen

- Og vi skal være glade for de tre point. Det er selvfølgelig træls, at det slutter, som det gør, og jeg tror også gerne, at Thomas (Lillie. red) ville have holdt buret rent. Men det er hvad, der sker, når man har en stor føring, siger han.

Han leverede selv to af de mere frække scoringer i kampen.

- På det første mål tror jeg, at keeperen troede, at jeg bare ville dumpe pucken ind, fordi jeg var en imod fire. men jeg har altid lært, at man altid skal sende pucken imod mål, og det gjorde jeg så. På det andet mål søgte jeg egentlig pasningen, men den blev blokeret og røg tilbage til mig, og så havde jeg egentlig bare frit mål ved den nærmeste stolpe, siger han.