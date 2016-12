FREDERIKSHAVN: - Det er knæfald for storkapitalen.

Det lyder som retorik fra den yderste venstrefløj, fra en ølkasse i Fælledparken den 1. maj, men ordene kom ud af munden på det konservative byrådsmedlem Peter Nielsen. I byrådssalen i Frederikshavn.

Som radio- og tv-ekspert ved Peter Nielsen noget om dækningen af mobil og bredbånd - og som den eneste i byrådet stemte han imod et forslag til prisfastsættelse for mobilmaster.

Regionalt forslag

For at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning af mobil og bredbånd i regionen har Business Region North (BRN) udarbejdet et forslag til fælles leje- og kontraktvilkår for opstilling af mobilmaster og -antenner.

Forslaget betyder, at Frederikshavn Kommune mister 245.833 kroner i årlig lejeindtægt, men til gengæld stiller udbyderne bedre dækning i udsigt.

- Ren business

- Hvis man tror på det, kan man godt tro om igen. Det er ren business, og der er ingen garanti for bedre dækning, siger Peter Nielsen, der advarer sine byrådskolleger mod "blindt at tro på storkapitalen".

- Det undrer mig, at Enhedslisten kan stemme for sådan et forslag, der også bliver dyrt for mange foreninger og antenneselskaber. Det er ren pression, siger Peter Nielsen.

Borgmester Birgit Hansen (S) forsvarer forslaget med, at BRN har lyttet til, hvordan man kan fjerne nogle af de barrierer, der forhindrer god mobildækning.

- Skiftende regeringer har fortalt os, at det er de frie markedskræfter, der råder, men jeg har da tillid til det private erhvervsliv, og håber, at der nu sker noget, siger Birgit Hansen,