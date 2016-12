FREDERIKSHAVN: 15-årige Carla Prehn Rasmussen søgte sommerferiejob i Fårup Sommerland, og hun mener selv, at hun fik et stort plus, da sommerlandet kunne se, at hun deltog i KUL, Kirkelig Ungdoms Lederuddannelsen i Abildgård Kirke.

- Vi får nogle sociale kompetencer og får en større forståelse for, at mennesker er forskellige. Og så lærer vi at være ledere, fortæller Carla Rasmussen.

Hun er én af ni unge, som har diplom på, at de har afsluttet KUL-uddannelsen i Abildgård Kirke.

Inspiration fra Tyskland

Siden april har de unge mødtes i kirken hver torsdag aften, ligesom de har været i praktik ved forskellige lejre, gudstjenester og andre kirkelige arrangementer.

I sommer var de på lejr i Tyskland med omkring 2000 unge tyske kristne, der gennemgår den samme ungdomslederuddannelse.

Undervisningen er et godt miks af kreativitet, udfordringer, sjov og alvor.

- Det har været et fedt forløb. Vi har lært at stå frem og præsentere forskellige ting for en større forsamling. Det er godt at have med i rygsækken, når vi skal videre med vores uddannelser, siger Iben Ørnbøll Jørgensen.

Alsidige kompetencer

KUL-uddannelsen er målrettet teenagere og giver de unge personlige, sociale, spirituelle, pædagogiske og organisatoriske kompetencer.

Sogne- og ungdomspræst ved Abildgård Kirke, Kristian Brogaard, mener, at KUL udfylder et tomrum i forhold til den aldersklasse, der ligger efter konfirmationen - og at teenagerne, der deltager i KUL, er en gave til kirken.

- Vi har en tendens til kun at arrangere events, når vi vil have fat i de unge. Jeg tror, at KUL kan bidrage med noget andet og mere. Vi får nogle meget engagerede unge, der er med til at udvikle kirken, og de unge har kortere vej til andre unge og kan noget, som vi gamle ikke kan, når det gælder kontakten med børn og unge. Det er en stor gave for kirken, siger Kristian Brogaard.

Abildgård Kirke opretter et nyt hold af unge "KUL’er" til foråret.