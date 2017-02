FREDERIKSHAVN: "Sikke en historie. Hvor pinligt for KL, der stiller deres topmøde til rådighed for udbredelsen af, hvad der åbenbart må betegnes som "alternative facts’’ om tilstandene i Frederikshavn. Og velkommen til KL’s Trumpland, hvor man fuldstændig skamløst satser på, at sandheden drukner i postfaktualitetens reklamebulder og brag."

Sådan skrev lærer Niels Christian Sauer i en kommentar på Folkeskolen.dk tidligere på ugen.

Forhistorien er denne:

Midt i stormvejret om rullende skolestart, aldersintegreret undervisning og de andre reformer, de dagligt bokser med i de kommunale folkeskoler i Frederikshavn, deltog udvalgsformand Christina Lykke Eriksen (SF) og skole- og dagtilbudschef Vibeke Post Madsen i forrige uge i KL’s Børn og Unge Topmøde i Aalborg.

Her fortale de andre kommunale topledere om Frederikshavns erfaringer med rullende skolestart.

Under overskriften "Frederikshavn sparer kroner på rullende skolestart" er deres præsentation refereret i lærernes fagblad, Folkeskolen, og det har udløst en mindre shitstorm fra forældre og lærere og andre, der har svært ved at genkende det billede, der ifølge artiklen, bliver fremstillet af udvalgsformanden og skolechefen fra Frederikshavn.

"En klog måde at spare på...

Christina Lykke citeres blandt andet for at sige: "Vi synes selv, at det var en klog måde at spare penge på" og "vi er lidt der, hvor vi laver vejen, mens vi går på den i nogle områder".

Vibeke Post Madsen citeres for, at medarbejderne har taget godt imod det og "det vi oplever, er at medarbejderne er gået ind i det her med en idérigdom".

De udtalelser har hævet blodtrykket rundt omkring på lærerværelserne - og kastet en del kommentarer af sig i kommentarsporet på Folkeskolen.dk.

Flot arbejde, Frederikshavn!

Heidi V., der er mor til et barn på en af kommuneskolerne, er ikke imponeret:

"Jamen, fedt de har "tjent" på, at mit barn skal sidde i et klasselokale, der slet ikke kan rumme alle de børn, de er på stamholdet. Endnu bedre at der ikke er plads til nok borde, så nogle børn bliver bare placeret som 3. person ved et to-mands bord. Eller man skal sidde ud til en væg, og man så skal sidde i dårlig stilling for at se tavlen. Flot arbejde, Frederikshavn Kommune! Der er så dårlige forhold på vores skole, at jeg fuldt ud forstår dem, der vælger privat eller friskole. Til maj vil der være over 40 børn i mit barns klasse - Er det smart?? NEJ!"

Camilla Østergaard, mor til tre i Sæby, skriver under overskriften "En anden virkelighed":

"Som mor til tre, hvoraf den yngste startede i Sæby Skole samtidig med indførelsen af rullende skolestart og aldersintegreret undervisning, er jeg rystet over den måde, hvorpå udvalgsformanden og skole- og dagtilbudschefen her fremfører erfaringerne med bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune. For mig virker det som om, de maler et billede af en virkelighed, de gerne vil se, men at det på ingen måde svarer til den virkelighed, vi oplever som forældre".

Christina Lykke Eriksen ærgrer sig over at havne midt i en shitstorm og mener, at det er Folkeskolens fremstilling, der er ude at synk med virkeligheden.

- Useriøs journalistik...

- Jeg tager gerne ansvar for de beslutninger, jeg har været med til at tage, men det her er helt ude af proportion. Vi blev bedt om at komme med et oplæg om vores erfaringer på KL’s møde, og vi har bestemt ikke tegnet et lyserødt billede af rullende skolestart. Tværtimod fik vi meget ros for at give et nuanceret billede af det. Vi lagde ikke skjul på de udfordringer, der er og har været. For eksempel med lokaleproblemer, vi ikke havde set komme. Det har vi løbende rettet til, siger Christina Lykke Eriksen.

Hun har klaget til Folkeskolens journalist over "useriøs journalistik".

Lærerkredsen advarede

Lærerkreds Nord advarede fra begyndelsen imod rullende skolestart og fastholder, at de synes, "det er en rigtig dårlig måde at gøre det på".

- Man ophæver klassefællesskabet, og vi oplever, at vi får den niveaudelte skole ind ad bagdøren, siger lærerkredsens formand, Lars Busk Hansen, til Folkeskolen.dk.