FREDERIKSHAVN: Evalueringen af Bæredygtigt Børneområde, den store strukturrevolution af hele skole- og pasningsområdet, skal ikke vente til efteråret.

Det siger borgmester Birgit Hansen til NORDJYSKE.

Hun har bedt udvalgsformanden og skolechefen om at fremrykke processen.

- Venter vi til efteråret, er evalueringen først færdig til jul, og så er der et nyt byråd, der tager over. Hvordan skal de lige gribe den, spørger Birgit Hansen, der mener, at man sagtens kan tage evalueringen i etaper.

- Vi skal vise, at vi tager det alvorligt, og at vi lytter til de bekymringer, der er - blandt forældre og blandt medarbejdere, siger Birgit Hansen.

Samtidig har borgmesteren bedt om at få en plan for, hvordan kommunen bliver bedre til at inddrage forældrene på de to skoler i Sæby, hvor utilfredsheden er stor.

Tillid til medarbejderne

Borgmesteren vil også skrue ned for den strøm af budskaber om nye indsatsområder, der har ramt skoleområdet de seneste år.

- Vi skal passe på de ansatte. Det var budskabet, da vi mødtes i Hoved-Med forleden. Og vi som politikere skal definere, hvad de ansatte ikke længere skal lave, når vi igen næste år beskærer budgettet med én procent.

- Vi skal ikke ud og opfinde nye udviklingsprojekter eller involvere os i tværkommunale projekter. Nu er der brug for arbejdsro, siger Birgit Hansen, der har tillid til at pædagoger og skolelærere selv kan finde ud af, hvad der er bedst for de enkelte skoler.

- Den tillid skal vi vise medarbejderne. Hvis den enkelte skole selv definerer, hvilket indsatsområde, de vil arbejde med, tror jeg på, at vi når de bedste resultater. Det skal ikke komme oppefra, som det er sket de seneste år. Jeg har været på en skole, der havde syv indsatsområdet skrevet op på opslagstavlen. Det duer slet ikke.

Dialog med forældrene

Ifølge skolechef Vibeke Post Madsen er skolebestyrelsen i Sæby enig om, at det vil have for store konsekvenser for eleverne og medarbejderne at vende tilbage til to skoler fra 0.-9. klasse.

- Vi er derfor enige om en plan for, hvordan vi kan indgå i en dialog med forældrene for at se, om der er nogle af kritikpunkterne, vi kan ændre på, siger skole- og dagtilbudschef Vibeke Post Madsen.