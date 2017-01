Hvor går man hen, hvis man gerne vil give sit barn og sig selv gode og lærerige oplevelser, når man er på barsel eller hjemmegående? Ellers hvis man som småbørnsfamilie gerne vil lære andre børnefamilier fra i sit lokalområde at kende?

"Man går da i legestue", lyder svaret fra Legestuen Spiren - et nyt tiltag for de 0-5 årige og deres voksne i Hellum og omegn.

Den nye legestue drives af en gruppe frivillige fra Skørping, Blenstrup, Kongerslev, Store Brøndum, Siem, Hellum, Askildrup og Astrup, og rent fysisk får legestuen fast tilholdssted i SFO’ens lokaler på Hellum FRI.

Her har legestuen fået to gode lokaler stillet til rådighed, hvor der bl.a. er adgang til pusleplads, køleskab, højstole og mikroovn, og fra Landsbypuljen har legestuen fået bevilget midler til indkøb af bl. a. legetøj og rytmik- og motorikredskaber.

Første åbningsdag i Legestuen Spiren bliver onsdag 18. januar.

Herefter vil legestuen være åben hver onsdag formiddag - bortset fra i skoleferierne.

Ansvaret for aktiviteterne går på skift mellem de frivillige bag initiativet, således at der hver onsdag vil være to-tre frivillige, der ud over at sørge for kaffe og hygge også er tovholdere for dagens program. Hvad enten det byder på sang og rytmik, motorik og bevægelse, et aktuelt oplæg/foredrag eller noget helt fjerde.

- Vi håber, at mange 0-5- årige børn og deres voksne tager hinanden i hånden og møder op på onsdag, lyder det på forhånd fra folkene bag den nye legestue.