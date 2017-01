HJALLERUP: Guld & Rod har været på besøg hos et Internat i Nordjylland. Folkene fra butikken fik en rundvisning i det kun tre år gamle internat.

- Vi fik et rigtig godt indtryk af stedet. Her mødte vi blandt andet skildpadden Flemming, katten Alba og hunden Freja, fortæller Jesper Petersen fra Guld & Rod. Internatet er bestående af et rigtig venligt personale som kender alle dyrenes personligheder. Det var tydelige at dyrene havde et trygt sted at være i en svær periode i deres liv.

Guld & Rod har gennem det sidste års tid doneret og stillet stande til rådighed for ting og sager, som vores stand lejere og folk i byen har givet til velgørenhed. De seneste 14 dage har der i butikken på Stenbukken 3A i City Syd i Aalborg, været en afstemning om, hvilket velgørenhedsprojekt der skulle tildeles det optjente beløb på 10.000 Kr.

- Valget faldt på Nordjyllands Internat i Hjallerup. Vi besøge internatet for at overrække checken til de ansatte på stedet, der sammen med de omkring 134 frivillige nu vil sørge for, at pengene vil blive anvendt på den bedst mulige måde. Pengene er øremærket til udendørs aktiviteter, hvor der skal laves flere hundegårde til de mange gåture når hundene skal luftes.

- Vi er meget taknemmelige over at modtage støtte fra Guld & Rod, vi vil sørge for at pengene blive brugt bedst muligt siger Lotte Brink, der er daglig leder på Nordjyllands Internat.