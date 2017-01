FREDERIKSHAVN: 10 år er der gået, siden landets tre nordligste kommuner blev lagt sammen til Frederikshavn Kommune, og langt de fleste har vænnet sig til, at vi nu er én kommune med ens serviceniveau fra nord til syd i den langstrakte "Gazastribe".

Ét hængeparti er der dog fortsat: Harmoniseringen af foreningernes vilkår for leje af haller, gymnastiksale og lignende samt kommunens tilskud til de samme lokaliteter.

Som tidligere omtalt ligger der nu et forslag på bordet, som for øjeblikket er til høring, men hvad er det egentlig, der er problemet, og hvor er det idrætsforeningerne oplever urimelig forskelsbehandling?

167 procent dyrere i Sæby

NORDJYSKE har samlet en række eksempler, set i gulvhøjde fra brugernes perspektiv ude i idrætshallerne.

I Frederikshavn mødes 90 motionsspillere hver torsdag i Arena Nord og spiller badminton i Ældre Sagens regi.

Kontingentet er 300 kroner, hvilket også dækker forbrug af bolde.

Ifølge kasserer Mogens Lundholm hviler holdet økonomisk i sig selv.

I Sæby mødes 52 motionsspillere tirsdag eller torsdag i den gamle badmintonhal på Skovalléen. Her er kontingentet 680 kroner, plus forbrug af bolde på 100 kroner. Altså i alt 780 kroner.

Herudover bidrager Ældre Sagen med mellem 1500 og 2000 kroner om året.

Men ellers hviler holdet i sig selv, oplyser Kirsten Hornum, der leder holdet sammen med Mogens Christensen.

Såvel i Frederikshavn som i Sæby går cirka 90 procent af kontingentet til halleje, og begge steder er der tale om frivillige ledere, der ikke får løn, men summa summarum er prisen for at spille badminton én gang om ugen i Ældre Sagen i Sæby 167 procent højere end i Frederikshavn, svarende til 500 kroner pr. sæson.

Så er der de vidt forskellige vilkår i de forskellige haller. Nogle er kommunale og andre selvejende institutioner, og hallerne er opført under vidt forskellige vilkår, der stadig følger med.

Udskifter selv gulvbrædderne

Senest har der været hed debat om Skagen- Kultur og Fritidscenter, der i 2016 fik et tilskud fra kommunen på 4.949.222 kroner.

I Syvstenhallen, der er en kommunal hal, har Syvsten Idrætsforenings medlemmer taget både hammer og sav i egen hånd for blot at holde hallen i nogenlunde brugbar stand.

Idrætsforeningen har også selv betalt halvdelen af den nye scoringstavle.

- I samme ånd har vi tilbudt kommunen at reparere og male væggene mod betaling af materialer. Hvis vi i Syvsten skal have en brugbar hal, må vi desværre selv tage del i driften, selv om vi i en stille stund godt kan undre os over, hvorfor andre lignende haller modtager væsentlig mere i tilskud til drift og kan hyre professionelle folk til at klare opgaverne, siger Inge Nørbjerg Rasmussen, der er formand for Syvsten IF.

Syvstenhallens driftsbudget er på 226.000 kr. Det skal dække hallens drift, herunder energiforbrug, rengøring, administration og vedligeholdelse.

Hallen er fra midt i 70’erne og benyttes af Sæby HK, Vendsyssel Håndbold og Syvsten IF.

Tilskud til andre haller

Andre sammenlignelige haller i kommunen får følgende beløb i tilskud:

Syvstenhallen: 226.000 kr.

Bannerslundhallen: 457.000 kr.

Dybvadhallen: 573.645 kr.

Skagen Sportscenter: 947.651 kr.

Aalbæk Idrætscenter: 1.794.352 kr.

Nordjyllandshallen i Sæby derimod modtager ikke kommunalt tilskud.

Sæby Kommune gav et kontant tilskud på en halv million, da hallen blev bygget i 1993, og betingede sig, at hallen derefter ikke skulle ligge kommunen til last.