BRØNDERSLEV: Gennem 10 år har Den Runde Pavillon i Brønderslev været et meget benyttet samlingssted for byens borgere. At det er 10 år siden pavillonen blev genindviet, fejres fredag og lørdag.

- Vi er meget glade for samlingsstedet, siger formand for Den Runde Pavillons Venner, pressefotograf Henrik Louis Simonsen.

Da Henrik Louis Simonsen for godt 10 år siden var blandt initiativtagerne til pavillonens renovering, var det fordi han gerne ville være med til at sikre pavillonen for fremtiden.

- Jeg er selv kommet meget i pavillonen som ung, hvor der var mange musikarrangementer. Og når man er født i Brønderslev, føler man noget for stedet. Sådan har mange borgere det også. Vi får megen ros for at have sikret pavillonen.

Oprindeligt var det Brønderslev Rotary Klub, der kom med forslag til renovering af pavillonen. Senere blev planerne ændret.

- En donation fra Spar Nord Fonden på 250.000 kr. satte for alvor skub i projektet, der beløb sig til omkring tre mio. kr.

Stark bidrog med blandt andet et nyt gulv. En masse andre donationer gjorde projektet muligt.

- Målet var at få en helårs-pavillon. Det fik vi. Der blev faktisk bygget en pavillon uden på den gamle. Vi ville beholde de specielle bjælker inde i pavillonen.

Pavillonen har lige fået nye stole og borde med plads til 150 personer.

- Det har været et stort ønske fra brugerne.

Tidligere er der med sponsor-støtte opbygget en ny scene, ligesom Tuborg-fonden har doneret et nyt scenebagtæppe.

Og brugerne er der mange af. Pavillonen er lejet ud næsten hver weekend foruden på hverdage. Kun foreninger kan leje pavillonen, for foreningen vil ikke konkurrere med private.

Om fremtiden siger Henrik Louis Simonsen, at det er et ønske at få et bytelt, der kan bruges, når der er større arrangementer.

- Det skal kunne stilles på rotunden foran pavillonen. Men vi vil gerne dele teltet med f.eks. handelsstandsforeningen, der kan bruge det til Open By Night med mere.

Det er planen, at samarbejde med Hjallerup Teltudlejning, da der kræves autorisation, for at rejse telte. De kan så opbevare og vedligeholde teltet.

Den Runde Pavillons Venner har sammen med Parkfestivalen søgt en fond, men fik afslag.

- Men vi forsøger igen, fortæller Henrik Louis Simonsen.

Pavillonen er fra 1903. Det var oprindeligt et ridehus. Et hus, som velmente borgere dengang købte af cirkusfamilien Mundeling, og det blev opstillet i det nye, lyse anlæg Hedelund, og det skulle være til dans og musik samt skabe glæde.

Bestyrelsen består i dag af foruden Henrik Louise Simonsen af Henrik Hald (næstformand), Anne Schiønning (kasserer), Lone Lønbro, Per Christian Kjeldsen og Lisbeth Møller, der er tilknyttet uden for bestyrelsen.

Fødselsdagen fejres med reception fredag og fest for indbudte gæster lørdag.

Fredag underholder musiker Vivi Steffensen, og BI’s Venner står for serveringen.

Den Runde Pavillons Venner ønsker sig penge til ny LED-belysning i fødselsdagsgave.