BRØNDERSLEV: - Det er bare sejt. Det er fantastisk gjort.

Det er nogle af de kommentarer, 11-årige Line Vangsted fra Brønderslev er mødt med, efter at hun tog tre uger til Ghana for at hjælpe Brønderslev-pigen Liane Løth, der driver et børnehjem.

Lianes indsats er der ofte talt om hjemme ved familiens spisebord. I syv-otte år har moren, Lotte Vangsted, fulgt med i arbejdet. De seneste par år har Line så også fået interesse.

- For et stykke tid siden sagde vi til hinanden, at nu skal det være, fortæller mor og datter.

De tog fri fra arbejde og skole for at kunne hjælpe i Ghana.

- Jeg tror, at jeg har et hjælpergén i mig, fortæller Line. I hvert fald satte jeg mig for, at jeg gerne vil gøre en forskel, siger Line Vangsted.

- Hos Liane og Ben legede vi med børnene, og vi var med ude på skoler. Arbejdet foregår ikke kun på børnehjemmet, men også ude i byen. Liane og Ben kommer meget rundt for at tage sig af børn, der ikke har det så godt.

- Noget, der har gjort stort indtryk på mig, er, at børnene i Ghana får bank med spanskrør. Nogle er bange, og andre er immune over for slagene. Også forældre slår deres børn, fortæller Line.

Der blev holdt fest for børnene på børnehjemmet med pølser og pommes frites. Børnene blev malet i ansigterne, og der var balloner hængt op.

Mor og datter havde to kufferter fyldt med legetøj, tøj og sko med mere med, som de afleverede. Men der var også noget tøj, de skulle have haft med hjem igen, som de efterlod.

- Børnene dér har mere brug for det, end jeg har, siger Line. Og jeg kan jo købe nyt.

Det, der har rystet Line mest, er, hvor dårligt mange børn har det i Ghana.

- Mange børn får ikke særlig sund mad, beretter Line.

Lotte Vangsted var ikke betænkelig ved at tage sin datter med.

- Hun er en stærk pige, så vi var ikke i tvivl om, at hun kunne klare det, fortæller Lotte.

Og begge havde en stor oplevelse, og besøget var en øjenåbner for, hvor dårligt mange børn har det. Line og Lotte boede på børnehjemmet. Det er et nyt børnehjem, der er opført. Efter et røveri er det sikret med et højt hegn omkring. Line, der går i 5. C. på Hedegårdsskolen i Brønderslev, har i klassens time fortalt om sin rejse. Der var rigtig mange spørgsmål til Line.

- Måske det kan hjælpe til, at der bliver større forståelse for det gode arbejde, Liane og Ben udfører i Ghana.

Line og Lotte vil ikke afvise, at de kunne tænke sig at tage afsted igen.

- Men nu vil vi hjælpe herhjemmefra, siger Lotte Vangsted. Vi vil gerne overbevise andre om, hvor lidt der faktisk skal til for at gøre en forskel.

Og far Anders har sagt, at han gerne vil med næste gang, så det bliver en hel familietur.

Liane Løth har siden 2008 drevet børnehjemmet, og det støttes af foreningen From Heart til Hand. Foreningen driver blandt andet en genbrugsforretning, Lianes Bazar, i Brønderslev.

I øvrigt skal Liane, der i forvejen har sønnen Alfred, i denne måned nedkomme med en pige.