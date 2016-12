- Vi håber jo selvfølgelig, at der kommer så mange, som det overhovedet er muligt. Det er dog ikke som i gamle dage, hvor der kom 3000 mennesker i Aalborghallen. Vi regner med, at der kommer mellem 300 og 400 mennesker, siger René Nielsen, der er konstitueret formand i IK Sparta.

Tirsdag aften var der boksestævne i Aabybro, og igen i aften er der smæk for skillingen, når Aalborg Boksealliance - en sammenslutning mellem klubberne IK Sparta, Lindholm Bokseklub og AK Jyden - byder velkommen til det årlige julestævne i Studenterhuset i Aalborg.

