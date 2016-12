Al for megen røg i pizzeria

Han har ikke nærmere oplysninger om, hvad drengen selv har forklaret i sagen, men politiet går ud fra, at han havde intentioner om at sælge det ulovlige fyrværkeri.

- Der venter nu den 17-årige et retsligt efterspil, siger Henrik Beck.

Fyrværkeriet og kanonslagene blev beslaglagt og kørt til et "sikkert sted", som vagtchefen udtrykker det.

- Han havde cirka 60 store kanonslag og en rimelig stor mængde fyrværkeri. Også for meget til, at det må opbevares i egen bolig, fortæller vagtchef Henrik Beck.

