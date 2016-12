AALBORG: En 20-årig og en 19-årig var onsdag i grundlovsforhør i Retten i Aalborg sigtet for at kaste grene ud på motorvejen fra Hadsundvej i Aalborg tirsdag eftermiddag.

Ved grundlovsforhøret fandt dommeren, at den 20-årige foreløbigt skal varetægtsfængsles i 14 dage, mens den 19-årige kan gå fri indtil selve retssagen.

Til grundlovsforhøret forklarede begge de sigtede, at det var den 20-årige, der havde sluppet to grene på cirka 30 centimeter ud over motorvejen, inden den 19-årige fik stoppet ham.

De afviste begge, at det var noget, de havde planlagt eller talt om at gøre på forhånd.

Den 20-åriges forsvarer kærede varetægtsfængslingen, og det fik anklageren til at kontrakære med krav om at hæve varetægtsfængslingen til fire uger.

Ingen af de to er danske statsborgere, og hele retsmødet foregik via tolk.

Den 20-årige er tidligere straffet og har en betinget udvisning af Danmark hængende over hovedet. Udvisningen udløber i 2017.

Ingen kom noget til, da grenene blev smidt. En bilist har anmeldt til politiet, at vedkommende måtte bremse kraftigt og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en gren.

Et vidne så to personer løbe fra stedet, og den 20-årige samt den 19-årige blev anholdt kort tid efter.