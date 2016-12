Havvindmøller er dødsfælde for rovfugle

Efter skyderiet løber gerningsmanden ud til en Suzuki-knallert, hvor en anden mand sidder klar til at køre dem væk.

Der bliver ifølge vidner affyret op mod fire skud. Et enkelt rammer den 20-årige i skulderen. Han meldes uden for livsfare.

HERNING: En 20-årig mand blev ved 16-tiden onsdag eftermiddag skudt i et fyrværkeriudsalg i Herning.

Gerningsmanden gik målrettet efter sit offer i et fyrværkeriudsalg i Herning. Den ramte er uden for livsfare

