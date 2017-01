20-årig udsat for massiv vold og stukket med kniv

Motivet til overfaldet er fortsat ukendt for politiet, og vicepolitiinspektøren ønsker ikke at oplyse, hvordan de anholdte mænd forholder sig til sigtelsen. Dog er den 22-årige blevet løsladt igen.

- De anholdte er alle fra Skagen, og vi har sigtet dem for forsøg på manddrab, fortæller Frank Olsen.

- Vi har i løbet af aftenen og natten foretaget tekniske undersøgelser på og omkring gerningsstedet for dokumentation og sporsikring, siger Frank Olsen.

- Han havde været udsat for massiv vold, både knivstik og stump vold, oplyser efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Nordjyllands Politi betegner sagen som et drabsforsøg. Det fandt sted på Skagavej omkring klokken 19.30. Da politiet ankom til adressen, fandt de en livløs mand i lejligheden.

SKAGEN: Seks personer er blevet anholdt i forbindelse med et voldsomt knivstikkeri i Skagen mandag aften.

Seks anholdt for drabsforsøg i Skagen - 20-årig fortsat i kritisk tilstand

