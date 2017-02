HJØRRING: Nordjyllands Politi har sigtet en 21-årig mand fra Hjørring, som de mistænker for ulovlig tvang. Sagen blev onsdag behandlet for lukkede døre ved Retten i Hjørring, hvor dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger for at give politiet tid til at efterforske sagen. En 30-årig kvinde fra Hjørring hævder, at hun under tvang er blevet truet til at prostituere sig.

Den 21-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.