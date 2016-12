BRØNDERSLEV: "Zack" siger det, når to plastikstave klasker sammen i en kamp om den runde "ost" i en hvid, gennemhullet plastikbold. I nu 25 år har det sagt "zack" rigtig mange gange.

En gruppe floorball-entusiaster mødtes lige før jul 1991 i Claus Schmidts hus på Smalbyvej i Brønderslev, og 20 minutter senere var der dannet en bestyrelse. Derefter gik turen til Café Chris, som nærmest var klubbens "klubhus".

Morten Henningsen var første formand, og tillige træner i den nystiftede klub. Året efter blev Henrik Dahl Nielsen formand, og det var han i en årrække. Henrik Dahl Nielsen er i sin lange karriere i klubben noteret for én kamp.

- Det var i en kamp, hvor der manglede en spiller, men jeg kom til skade, da jeg hoppede over banden, så det blev ikke en lang karriere på banen, mindes Henrik Dahl Nielsen. Men vi var da de fem spillere, der var kravet, for at stille op til start.

- Uden Henrik Dahl Nielsen, Brian Balle og Morten Henningsen og Claus Schmidt var der i dag ikke en floorballklub i Brønderslev, fortæller Kjeld Balle.

Han var første sponsor med trøjer, mens Chris Ole var sponsor for de første bukser.

Lars Bisgaard kom med efter jul, og det er han stadig, idet han er træner i klubben, der nu hedder BFC Vendsyssel hot Shots. I dag er Lars Bisgaards far, Jeppe Bisgaard, formand for klubben.

Den første tid blev der spillet i Brønderslev Gymnasiums hal i klubben, der dengang hed The Hot Shots. Siden er Brønderslev Hallerne blevet klubbens foretrukne bane.

Floorball er ofte kaldt ishockey uden is. Der kræves ingen skøjtehal og dyrt udstyr som i ishockey. Sporten kommer fra Sverige, hvor den er meget udbredt.

Brønderslev var én af de første klubber i Danmark, og er stadig i dag en klub, der markerer sig. I det første år havde klubben et slogan "Vi er søde som Galiano-likøren, stærke som kaffen og kolde som fløden".

Den med likøren er opstået, fordi en af stifterne, Brian Balle, havde en far, der solgte Galiano-likør.

De 25 år bliver først markeret i 2017.