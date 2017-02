BRØNDERSLEV: Thomas Krog fra Brønderslev fejrer nu 25 år med SF.

- Der er sket meget siden kampen mod Maastricht-traktaten i 1992. Jeg har haft fede oplevelser med gode mennesker. Jeg fik lov til at være miljøforkæmper i amtsrådet. Jeg var tæt på strukturreformen og kæmpede indædt imod afspecialiseringen. Jeg var socialudvalgsformand og kom tæt på en masse mennesker, som havde brug for kommunens og min hjælp. Og så har jeg oplevet at stå på Folketingets talerstol og argumentere for et samfund med plads til forskelle. Gode oplevelser i et fantastisk parti, der bakkede mig op.

- Men det har også været dybt frustrerende. Specielt de senere år har jeg ofte overvejet at melde mig ud. Jeg har flere gange besluttet mig for at melde mig ud. SF blev et ligegyldigt parti, der brugte kræfterne på at lefle for middelklassen, mens man glemte kampen for socialt udsatte.

- SF turde ikke sige klart, hvad partiet stod for og styrkede dermed politikerleden i stedet for at bekæmpe den. SF kom til at virke elitært og talte hen over hovedet på mig og de mennesker jeg omgås. SF’s ledelse glemte at lytte til menneskers helt jordnære problemer i et præstationssamfund, hvor det mere og mere handler om at være noget på andres bekostning og dem, der har det svært bare får at vide, at de sgu skal tage sig sammen. SF glemte at være talerør for de problemer og de mennesker, der ikke har andre talerør, påpeger Thomas Krog.

- Men jeg har ikke meldt mig ud. Jeg kunne ikke finde et bedre parti, og jeg nægter bare at være ligeglad og lade andre om at tage ansvar. SF er ikke, hvor jeg mener, SF bør være. Jeg finder aldrig et parti med mere end ét medlem, der er 100 procent enig med mig. Men heldigvis oplever jeg, at partiet bevæger sig i den rigtige retning. Der er kommet gode folk til, som er blevet bedre til at lytte.

- Så trods frustrationerne er jeg stolt over, at jeg nu i 25 år har været medlem af Danmarks klar bedste parti. Der er i høj grad brug for SF’s saglige og menneskelige tilgang i en tid, hvor ærke-egoisterne i LA og omegn har alt for megen medvind, slutter Thomas Krog.