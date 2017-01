Aggerbo med øje for kysten

Politiforbundet er i chok over beslutning om politiskole

Det kom der mange spændende svar ud af. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet, skatteminister Karsten Lauritzen (V), borgmester Birgit Hansen (Soc.) og borgmester Jytte Høyrup fra Venstre var på i en time. Her kan du se billederne, og i morgen kan du læse en artikel om valgmødet her på nordjyske.dk og i avisen Nordjyske Stiftstidende.

FREDERIKSHAVN: Mandag formiddag havde fire skoler indbudt to kommunalpolitikere og to folketingspolitikere til gammeldags valgmøde, hvor det var eleverne, der satte dagsorden og stillede spørgsmål.

