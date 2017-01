BRØNDERSLEV: På et år er 251 kommet i arbejde. Det kunne borgmester Mikael Klitgaard (V) oplyse i forbindelse med nytårstaffel på Restaurant Hedelund i Brønderslev.

I dag er der 400 ledige i kommunen mod ca. 1000 under krisen. 13.300 af kommunens borgere er i job, og det er en stigning på 300 på et år.

Også hos de unge er der sket et betydeligt fald. Der er 225 unge i dag, der ikke er i job eller uddannelse, mod 350 for et år siden.

Nu er der kun ca. fem procent, der ikke er i uddannelse eller job.

- Det er virkelig en succes på unge-området, bemærker Mikael Klitgaard.

- Vi er så tæt på fuld beskæftigelse, som vi kan komme, bemærkede Mikael Klitgaard.

Mikael Klitgaard opfordrede virksomhederne til at medvirke til at få nogle af de ledige i job.

Mikael Klitgaard kunne også fortælle, at der er flyttet 250 nye borgere til kommunen, hvilket er godt for kommunekassen.

- Det betyder, at det er lettere at lægge budget for kommunen.

Mikael Klitgaard oplyste, at bestræbelserne på at øge kommunens kassebeholdning er lykkedes. Der er ca. 100 mio. kr. i kommunekassen.

Formand for Brønderslev Erhverv, Arne M. Jensen (S), kunne fortælle, at der er flere virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Han kunne også fortælle, at det går strygende i kommunens virksomheder.

Det er senest lykkedes at trække en virksomhed fra Aalborg til Brønderslev. Det er Intech international, som fremstiller rejefabrikker, der kan tilskrives æren.

Arne M. Jensen oplyste, at det ambassadørkorps, der er etableret af lokale virksomheder, har succes. Korpsets indsats har givet resultat i form af at tiltrække virksomheder.

Noget af det, der nu fylder meget, er lægemangelen, som Arne M. Jensen håber, der kan findes en løsning på.

Ideen var også, at deltagerne skulle snakke sammen og eventuelt indgå forretningsaftaler. Og snakken gik i hvert fald livligt, men det er uvist, hvor mange ordrer der er kommet i hus under nytårstaflet. Men i hvert fald er der nogle, der skal fortsætte snakken senere.