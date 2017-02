HAVERSLEV: Med 265 deltagere i alle aldre satte deltagerantallet til det traditionelle støtteløb i Haverslev i anledning af Danmarks Indsamlingen rekord torsdag aften.

De mange deltagere kom noget bag på løbeklubben run For Fun som arrangører.

- Godt nok havde vi med børnehaven og idrætsefterskolens deltagelse regnet med mange deltagere i støtteløbet, men det flotte antal på 265 er nok omkring 50 flere end vi havde forventet, påpeger Stefan Larsen fra løbeklubbens ledelse.

De mange deltagere i aftenarrangementet kunne selv vælge om de efter den fælles opvarmningen foran Haverslev Hallen med daginstitutionen Tuen som tovholder ville gå eller løbe den afmærkede rute på 3,5 kilometer i Haverslev by inde for et tidsrum på én time.

Blandt de mange deltagere var også byens U10 håndboldpiger, der medbragte 1000 kroner, som de havde samlet ind ved at forskellige sponsorer havde doneret et beløb for hvert mål er scorede i deres kampe.

Med det ekstra støttebeløb samt de tilbagelagte 1229 kilometer blev der i alt indsamlet 7565 kroner, der alle doners til Danmarks Indsamlingen.

Dermed blev sidste års rekord på godt 5000 kroner som forventet af løbeklubben slået.

Nogle deltagere, blandt andet efterskoleelever, valgte ifølge Stefan Larsen at løbe længere end den afmålte time, og rekorddistancen blev derfor omkring 30 kilometer.