ODENSE: Overgangen til 2017 blev ikke året, hvor antallet af fyrværkeriskader i Danmark blev nedbragt. Det viser en sammentælling fra Odense Universitetshospital.

Her har man indsamlet antallet af besøg på hospitalet som følge af skader fra fyrværkeri - uanset om personerne selv er mødt op eller er blevet fragtet ind på hospitalet.

I alt blev 267 behandlet for skader med fyrværkeri 31. december og 1. januar. I 37 tilfælde var skaderne alvorlige.

Opgørelsen viser også, at langt de fleste blev skadet ved godkendte fyrværkerityper. Tre ud af fire tilskadekomne var mænd, mens der var 89 skadede under 15 år.

Af de 37 tilfælde, hvor skaderne var alvorlige, havde kun tre af personerne sikkerhedsbriller på.

I alt var tre ud af fire skader sket, mens sikkerhedsbrillerne var et andet sted end foran øjnene på personerne.

Havde håbet på fald

Opgørelsen er udarbejdet af overlæge Jens Lauritsen sammen med hans kollega Søren Larsen.

- Jeg har været med siden 1997. Og det er overraskende for mig, at tallene på en eller en måde ligger fast. Vi ligger på samme niveau de seneste 10 år. Jeg har hvert år ventet, at det ville falde, siger Jens Lauritsen.

- Blandt andet kunne man vente i år, at det fokus, der har været på skader hos børnene, ville medføre, at der var flere forældre, der tog hånd om børnene. Det ser ikke umiddelbart ud til at være tilfældet.

Fyrværkeri skal være flot

Han anfægter synspunktet, at tallene er udtryk for meget få skader - mængden af fyrværkeri taget i betragtning.

- Man skal huske på, at fyrværkeri ikke er nødvendigt. Fyrværkeri skal være flot, og det må grundlæggende ikke medføre skader, siger Jens Lauritsen.

Han gør samtidig opmærksom på, at opgørelsen ikke viser noget om, hvor mange skader der skyldes tekniske fejl med fyrværkeriet kontra hvor mange skader, der bunder i omgangen med fyrværkeriet.

