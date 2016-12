SHANGHAI: Den argentinske fodboldspiller Carlos Tévez, der har en fortid i klubber som Juventus, Manchester United og Manchester City, har skrevet under på en toårig kontrakt med den kinesiske klub Shanghai Shenhua.

Det oplyser klubben torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tilegnelsen af den 32-årige angriber, der kommer fra et ophold i Boca Juniors, vil "forstærke holdets angrebslinje", skriver klubben på de sociale medier.

Klubben oplyser ikke, hvor stor overgangssummen for Tevez er, men argentinske medier har tidligere oplyst, at Tevez kommer til at tjene 84 millioner dollar i løbet af kontraktperioden.

Det svarer til knap 600 millioner kroner og er ifølge argentinske medier en 20-dobling af Tevez’ nuværende løn i Boca Juniors.

Tevez slutter sig til holdet, der lige nu befinder sig i Japan, efter at han har bestået det obligatoriske lægetjek.

Holdet er under ledelse af Uruguays tidligere landstræner Gustavo Poyet.

Skiftet gør Carlos Tévez til det seneste internationale topnavn - hvoraf mange kommer fra Sydamerika - der med lukrative kontrakter lokkes til kinesisk fodbold.

Shanghai Shenhuas lokalrivaler Shanghai SIPG, der trænes af den tidligere Tottenham-manager Andre Villas-Boas, sikrede sig i sidste uge Chelseas brasilianske midtbanespiller Oscar.

Den 25-årige brasilianer kan under sit ophold i den kinesiske storby se frem til at tjene i omegnen af 520 millioner kroner.

Før handlen med Oscar havde klubber fra den bedste kinesiske liga brugt knap tre milliarder kroner på spillere i år.

Kinas præsident, Xi Jinping, har tidligere løftet sløret for sine planer om at forvandle Kina til en ny magtfaktor i international fodbold.

