33 hold til fodboldstævne for familier

Vinderen af gruppe 3 (for voksne) blev Immersen Mix.

Vinderen af gruppe 2 (hvor der skulle være to spillere under 16 år) blev familien Skinnerup.

Vinderen af gruppe 1 (hvor der skulle være to spillere under 12 år) blev familien Svane/Lindgaard.

Deltagere kom langvejs fra for at være med til familiefodboldstævnet i Snedsted Hallen 2. juledag

