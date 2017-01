BRØNDERSLEV: Koens signaler var i centrum, da 330 mælkeproducenter og rådgivere torsdag var samlet i Brønderslev til årsmøde i LandboNords KvægRådgivning. Dagens tema var "Koen viser vejen", som gerne skulle resultere i nogle endnu mere opmærksomme landmænd og flere tilfredse køer.

Landmænd og rådgivere fra hele Jylland havde fundet vej til Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, hvor årsmødet for LandboNords KvægRådgivning blev holdt. Deltagerne blev præsenteret for den nyeste viden inden for områderne: Højere ydelse, hygiejne, videoanalyse, non-GM fodring og ikke mindst hvordan vi aflæser køernes signaler.

- Dagen i dag er tilegnet koen. Tiden er ikke til pjat, og derfor er det koen fra ende til anden. Der er stadig meget at opnå i eksisterende rammer, og her er det koen, som viser vejen. Vi har heldigvis mange eksempler på, at det kan lykkes, siger chefkonsulent for LandboNords KvægRådgivning, Anne-Mette Søndergaard.

Men en øget opmærksomhed på køerne er mange gange ikke nok. Desværre var der også i 2016 flere nordjyske mælkeproducenter, som har måttet sige farvel til erhvervet. Mange af dem som konsekvens af lave mælkepriser. Det satte også sit præg på formand for LandboNords Kvægudvalg, Ole Larsens beretning. Han opfordrede til at lære af historien og udvikle sig på en måde, hvor man ikke nødvendigvis skal gøre, som man plejer. Flere gode beslutninger bliver, ifølge Ole Larsen, taget i dårlige tider.

- Det har desværre igen været et hårdt år for mange, og det er trist at se kollegaer måtte lukke. Men krisen betyder også, at os der er tilbage, arbejder benhårdt med at optimere indenfor eksisterende rammer. Jeg glæder mig over at se, hvordan vi kan samle så mange igen i år. Det er for mig et udtryk for, at vi giver en inspirerende rådgivning. Tallene for ydelserne lyver ikke.

- LandboNords landmænd ligger igen over landsgennemsnittet på samtlige racer. Derudover har vi lavere celletal, dødeligheden er lavere og vi har mange flere årskøer/større besætninger, når vi sammenligner med resten af landet, siger Ole Larsen.