HJØRRING: En 36-årig mand fra Østvendsyssel er blevet sigtet for vold og trusler om vold mod et vidne. Han bliver tirsdag formiddag fremstillet for et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor Lokalpoliti i Hjørring ønsker manden varetægtsfængslet i fire uger.

- Vi ser ikke mildt på trusler om vold mod et vidne og derfor har vi en uges tid ledt efter manden. Det lykkedes os så mandag formiddag, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Den 36-årige er sigtet for at have udsat en 35-årig kvinde fra Hjørring for vold den 31. januar. Nogle dage efter at hun havde anmeldt sagen til politiet, modtog hun så flere sms´er fra manden med trusler om vold på grund af anmeldelsen.

Lokalpoliti i Hjørring vil kræve af dørene bliver lukket i Retten i Hjørring.