HJØRRING: En 39-årig mand fra Hjørring er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for en blandt andet at have stjålet en bil hos Bilhuset Hjørring den 29. januar.

Den 39-årige er sigtet for først at have stjålet bilnøglen til en sort Peugeot 208 ved et åbent hus arrangement hos Bilhuset Hjørring på Frederikshavnsvej i Hjørring og dernæst for at have stjålet bilen, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring. Han mener desuden, at den 39-årige efterfølgende har lavet indbrud i fire biler ved færgerne i Frederikshavn og en enkelt indbrud i en bil, der holdt parkeret på Sct. Catharinæs Kirke i Hjørring.

En 25-årig kvinde er i øvrigt medsigtet i nogle af sagerne, men hun er efter endt afhøring blevet løsladt.

Parret blev onsdag anholdt i Toftegade i Hjørring, hvor de kom kørende i den stjålne Peugeot.

Den 39-årige mand yderligere sigtet for at have kørt bil uden at have generhvervet sit kørekort, for at køre i narkotikapåvirket tilstand og for besiddelse af 1,1 gram heroin.

Han blev i sommer dømt for en række lignende forhold, hvor han fik en betinget straf med prøvetid.