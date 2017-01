Danskere, der befinder sig i Istanbul, opfordres af Borgerservice til at kontakte deres pårørende, hvis de er uskadte.

Udenrigsministeriets Borgerservice har endnu ikke overblik over situationen i Istanbul.

Billeder fra NTV viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at både pansrede politibiler og ambulancer er til stede ved natklubben.

Herefter opstod der panik, og flere gæster hoppede ifølge tyrkisk tv i Bosporusstrædet for at komme væk fra gerningsmanden.

En journalist fra tv-stationen NTV oplyser, at en gerningsmand skød mod politiet, før han løb ind på natklubben og åbnede ild mod tilfældige mennesker.

Tyrkisk tv oplyser, at der var op mod 700 mennesker på natklubben, da angrebet fandt sted.

- Eftersøgningen på terroristen fortsætter. Jeg håber, at gerningsmanden bliver pågrebet hurtigt, om Gud vil, siger ministeren ifølge AFP.

Den tyrkiske indenrigsminister oplyser søndag morgen, at man stadig søger efter en gerningsmand.

Guvernøren i Istanbul oplyser imidlertid, at der kun var tale om en enkelt person. Ifølge flere medier var han udklædt som julemand, da han indledte sit angreb.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at to gerningsmænd deltog i angrebet.

Tidligere oplyste Istanbuls guvernør, Vasip Sahin, at mindst 35 mennesker var blevet dræbt, mens yderligere 40 var såret i angrebet.

Foreløbigt er det kun lykkedes myndighederne i Tyrkiet at identificere 21 af ofrene for angrebet.

TYRKIET: 39 mennesker har mistet livet i et angreb mod en natklub i den tyrkiske storby Istanbul natten til søndag.

