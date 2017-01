BRØNDERSLEV: Her i dette efterår har Ole Nørgaard været et aktivt medlem af Odd Fellow-ordenens afdeling i Brønderslev.

40 år som ordensmedlem er ikke noget som tilkommer alle, da det er de færreste der besidde så stor et overskud i det daglige at de ved siden af arbejds- og familieliv kan have et aktivt ordensliv i en ung alder.

De fleste bliver først medlem af ordenen, når børnene er flyttet hjemmefra og man har lidt mere tid til andre gøremål.

Her er Ole Nørgaard lidt af en undtagelse. Han havde i en alder af 32 år så meget overskud at han lod sig optage i Odd Fellow Ordenen.

Ole Nørgaard blev født i Thise, men i 1951 flyttede familien til Brønderslev, hvor han for alvor stiftede bekendtskab med det rigsdanske sprog.

Læreren - fru Brusgaard - forlangte af Ole Nørgaard, at han skulle "tale fint" (rigsdansk) og ikke bruge den lokale dialekt, men den dag i dag - måske på grund af Ole Nørgaards stædighed, er det barndomslærte vendelbomål ikke glemt.

Han har endda forsvaret vendelbomålet i kamp med andre af landets dialekter.

Ole Nørgaard er uddannet indenfor kolonial og engros hos Hans Jensen i Aalborg, men i 1970 begyndte en karriere som sælger til bagerier rundt om i landsdelen.

Det var et godt afvekslende og behageligt arbejde, men som supermarkederne tog over, svandt antallet af selvstændige bagerier voldsomt.

Ole Nørgaard kunne se, at fremtiden i branchen begyndte at blive truet på grund af faldende marked og i 2004 udannede han sig så til statsautoriseret ejendomsmægler, med speciale i handel med bagerier.

Ole Nørgaard har også haft tid til flere tillidshverv, han har siddet i menighedsrådet i otte år og her været tovholder med hensyn til den udvendige renovering af Brønderslev Kirke.

Det har været krævende med hensyn til brug af tid og nødvendigheden i at sætte sig grundigt ind i tingene for at hvervet kunne varetages på en måde, så Ole Nørgaard også selv kunne være tilfreds med det præsterede.

Vi må også nævne engagementet som formand Vendsyssel-Gildet, hvor den samme flid og omhu gør sig gældende.

Selv om han, som mange andre blev mere eller mindre tvunget til at tale rigsdansk fremfor at snakke vendelbomål, da vi begyndte i skole i Brønderslev, er dialekten så indgroet og så kært et eje at den skal videreføres for eftertiden.

Der skal være respekt for sproget og det vil aldrig gå helt tabt selv om der er færre og færre der behersker det flydende mener Ole Nørgaard, kampen for bevarelsen er værd at kæmpe.

Fælles for alle Ole Nørgaards gøremål er nysgerrighed og interesse for hvad der foregår omkring ham, samt lysten til at påvirke omgivelserne konstruktiv.

Mange af de dyder, som Ole Nørgaard har stiftet bekendtskab med i gennem Odd Fellow, så som trofasthed udholdenhed, engagement og ærlighed har han også brugt til at opbygge sin dagligdag og før pensionsalderen og så sit erhvervsliv.

Ole mener selv at disse dyder har været medvirkende til den succes som han har nydt godt af gennem livet.

Når Ole Nørgaard får spørgsmålet om han bliver ved med at være aktiv eller om han snart går på "pension" griner han og svarer, at så lang tid han kan bevare sin nysgerrighed og entusiasme er der ingen grund til at trappe ned, for han vil stadigvæk gerne kunne være aktiv og gøre noget for andre i mange år endnu.

Ole Nørgaards omgangskreds er stor. De fleste bekendtskaber består af folk, som han har lært at kende igennem 40 år i Odd Fellow.

De betyder meget for Ole og hans familie, og der bliver gjort en del for at vedligeholde de gode bekendtskaber, som i mange tilfælde har varet mere end en menneskealder.

Selve 40-års jubilæet blev af brødrene i Odd Fellow markeret med en smuk ceremoni i logesalen, hvor Ole Nørgaard fik tildelt sit 40-års hæderstegn omgivet af logens brødre samt hustruen Grethe og sønnen Søren, som begge var inviteret med for at markerer jubilæet

Alle i logen ser Ole Nørgaard som en glad, udadvendt og aktiv Odd Fellow-broder, som påvirker andre logebrødre med sin store entusiasme og gå-på-mod, så til slut endnu engang et stort tillykke fra dine Odd Fellow-brødre.