40-årig mand sigtes for at sætte ild til sit hus

- Vi har anholdt en mand og sigtet ham for brandstiftelse. Manden er identisk med beboeren på stedet, siger vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

HIRTSHALS: En 40-årig mand fra Hirtshals fremstilles formentlig i grundlovsforhør 2. juledag. Han sigtes for at sætte ild til sit hus på Park Allé i Hirtshals søndag.

