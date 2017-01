AARS: Aars Touring Clubs fejrede lørdag 40 års jubilæum. Gæster fra nær og fjern besøgte klubben, der havde inviteret interesserede borgere, sponsorer, forretningsforbindelser, venner, MC-klubber og naboer til åbent hus.

Her blev budt på et let traktement og lidt til ganen.

Aars Touring Club har aldrig haft så mange medlemmer som nu. Hele 85 står i medlemskartoteket - og to nye er på vej ind.

Til gengæld er medlemmernes gennemsnitsalder steget betragteligt i klubbens levetid - den et tæt på 50 år.

MC-huset på Markedsvej blev købt for 110.000 kr. i 1983, men brændte ned i 1993. Heldigvis var forsikringen i orden, og der blev bygget nyt - og større, fordi medlemmerne trak i arbejdstøjet og leverede en masse frivillige arbejdstimer, som gjorde det muligt at få flere kvadratmeter for pengene.