KOLDING: En 46-årig motionscyklist fra Vejen, som siden torsdag aften har været meldt savnet af familien, er fredag formiddag blevet fundet død ved Kolding.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Torsdag aften blev en omfattende eftersøgning sat i gang. Tjenestehunde fra både Fyn og Jylland og en helikopter fra Forsvaret var med til at lede efter manden.

Den 46-årige forlod sit hjem torsdag formiddag for at cykle en tur i skoven på sin mountainbike. Han skulle have været hjemme sidst på eftermiddagen, men kom aldrig tilbage.

Under et døgn efter er han blevet fundet død. Ifølge politiet er der intet, der tyder på, at der er sket noget kriminelt.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen om den forsvundne motionist klokken 20.38.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Familien er underrettet.

/ritzau/