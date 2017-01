Norge slukker for FM-radio trods folkelig modstand

Thisted Vægttrænings Forening er godt repræsenteret på det danske landshold. To af de største medaljefavoritter er Matti Christensen, der skal konkurrere i juniorernes 74 kg. klasse, og Marcus Boesen i sub-juniorklassen i -120 kg.

Forhåndstilmeldingerne viser, at 180 kvinder og 295 mænd har tilmeldt sig, hvoriblandt der er flere verdensmestre.

Matti Christensen fra Thisted Vægttræning Forening er et af de store medaljehåb. Arkivfoto

