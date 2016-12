To kunder kan powershoppe

Den 48-årige, der er tidligere straffet for vold, er sigtet for grov vold, da klorin kan medføre store skader, men politiet kender dog endnu ikke omfanget af det 34-årig offers skader.

Da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, kan Bjørn Fogh ikke fortælle nærmere om, hvad gik forud for overfaldet.

Det fortæller anklager Bjørn Fogh efter grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskning. Ifølge politiet var der nemlig to ukendte medgerningsmænd til klorin-overfaldet.

FREDERIKSHAVN: En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold, da han onsdag aften smed klorin i ansigtet på en 34-årig mand på Lodsgade i Frederikshavn.

48-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for grov vold. To medgerningsmænd er på fri fod, mener politiet

