HJØRRING: Som NORDJYSKE allerede i sidste uge kunne afsløre, er en investorgruppe på vej ind i Vendsyssel FF, der er på andenpladsen i 1. division.

Der er tale om tre forretningsmænd - hvoraf de to har tilknytning til Hjørring - som tilfører 5,5 millioner kroner og med øjeblikkelig virkning overtager aktiemajoriteten.

Jacob Andersen, direktør og ejer af plastproducenten Nordic Houseware Group, bliver ny bestyrelsesformand og er talsmand for investorgruppen.

- Jeg er født og opvokset i Hjørring og har fortsat en tæt tilknytning hertil, selv om jeg nu bor i hovedstaden. Fodbold har min store interesse, og jeg synes, det kunne være spændende at komme ind i en fodboldklub. Her passer Vendsyssel FF godt ind - også fordi det er en meget veldrevet klub med et solidt fundament, siger Jacob Andersen.

Skal op i Superligaen

Målsætningen bliver at få klubben op i Superligaen i løbet af de næste to et halvt år. Jacob Andersen understreger dog, at investorgruppen, der også tæller direktør Lars Thuesen og biotekforsker Henrik Rasmussen, ikke har planer om løbende vil lukke huller i økonomien - som man ser det med Jan Bech Andersen i Brøndby.

- Økonomien skal være i fokus, så vi laver ingen huller, så længe jeg sidder for bordenden. Vi skal forsøge at videreudvikle klubben rent sportsligt med den økonomi, der nu er til stede. Der skal blandt andet være et øget fokus på talentudvikling, siger Jacob Andersen.

Han har også fokus på at øge totaloplevelsen på Bredbånd Nord Arena - for både tilskuere og sponsorer.

Jacob Andersen har en søn, Joachim Christian Andersen, der til daglig er professionel i hollandske Twente.

- Så på den måde har jeg også nogle internationale kontakter, siger den nye bestyrelsesformand.