LØGSTØR: Flere hundrede børn fra Løgstør blev fredag fotograferet til et stort fællesfoto i det naturskønne område "Smørdalen" i Løgstør ved Frederik den Syvendes Kanal i Løgstør for at markere afslutningen på et festligt år, hvor byen har stået på den anden ende i anledningen af sin 500 års fødselsdag.

For et år siden - onsdag den 10. februar 2016 - indledte Løgstør fejringen af sit 500 års byjubilæum med et fakkeloptog gennem gaderne. Fredag 10. februar 2017 - nøjagtig et år efter - sluttede det hele med gruppefotoet af alle byens børn, det var inviteret til fællesfotografering på deres favorit-kælkebakke i "Smørdalen".

- Omkring 400 børn fra skole, børnehaver og dagpleje havde sagt ja tak til at være med på fotografiet, der skal symbolisere byens fremtid - og starten på de næste 500 år. Vi synes, det er en god måde at slutte feståret. Børnene er byens fremtid, og vi vil gerne vise, hvordan de ser ud netop i dag, hvor vi slutter fødselsdagsfesten for de første 500 år, siger Line Myrup Gregersen.

Hun er koordinator og har haft sæde i den komité, som året igennem har forsøgt at holde snor i de mange fødselsdagsarrangementer, byen har haft at budt på.

Det er Løgstør-fotografen Flemming Fragtrup, som var hyret ind til at fotografere de mange børn, der var samlet for enden af kælkebakken.

Fredag var også dagen, hvor Løgstør afslørede en jubilæumsskulptur, udført af løgstørianeren Martin Gregersen. Det er en stor metal-musling opstillet i en ny rundkørsel ved indkørslen til Løgstør fra Aggersund og Aalborg.

Skulpturen føjer sig til den lange række af muslingeskulpturer, som er opstillet rundt omkring i byen, der ynder at kalde sig "Muslingebyen".