FREDERIKSHAVN: En 55-årig mand fra miljøet omkring Varmestuen i Frederikshavn blev mandag aften anholdt og sigtet for vold mod en 70-årig mand fra samme miljø.

- Han vælter og slår den 70-årige omkuld, så han ender på gulvet, og der sparker han ham tre gange i ansigtet, mens han ligger ned. Han har sikkerhedstræsko på, mens det sker, siger vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi.

Efter overfaldet forlod den 55-årige Varmestuen, så der gik lidt tid, før politiet fandt ham og fik ham anholdt. Han blev sendt til detentionen i Frederikshavn, hvor han overnatter, inden politiets jurister tirsdag skal afgøre, om man vil kræve den 55-årige fremstillet i et grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

- Vi synes umiddelbart, at sagen er så grov, at det berettiger det. Den kan godt give 60 dages fængsel, og så kan man varetægtsfængsle af hensyn til retsfølelsen, siger Per Vagn Nielsen.

Overfaldet skete klokken 19.10, men den 55-årige blev altså først anholdt senere. Den 70-årige pådrog sig skader på underkæben, men slap tilsyneladende uden skader på tænderne.