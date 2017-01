HOBRO: Der var usædvanlig trængsel i Rosendal Idrætsforum søndag formiddag, for her kunne deltagerne blive indvejet til den nye runde af vægttabsprojektet "Mariagerfjord På Vægten".

Dagen før lørdag havde fem andre idrætshaller rundt i Mariagerfjord Kommune ydet den samme service.

For et år siden deltog 500 af kommunens borgere i alle aldre fordelt på hold med mellem to og fem personer på hver i den første udgave af vægttabsprojektet.