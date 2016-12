HOBRO: Juleaftensdag fejrede han sin 70 års fødselsdag.

Meget passende udstiller pressefotograf Niels Reiter derfor for tiden 70 af sine fotos på gangene i højhusfløjen nær akutmodtagelsen på Hobro Sygehus.

Det drejer sig om fotos fra de seneste 30 år.

- Men jeg har fotograferet i over 50 år og overvejer faktisk at hænge mit ældste foto fra omkring 1960 op. Lad os nu se, lyder det lidt kryptisk fra Niels Reiter.

Han lader sin metier ikke blive ved en nøjagtig. Som enhver kunstner kan han lide at arbejde med sit udtryk.

- Det, der fascinerer mig ved at fotografere, er så at sige motivets nye identitet - at tingene ligner noget andet end det, de oprindeligt var. Præcis, som når en billedkunstner arbejder med sit motiv. Som et drama, der udspiller sig.

- Men hvor han eller hun maler, så fotograferer jeg altså ud fra min journalistiske tilgang, forklarer Niels Reiter og erklærer sin store respekt for de afdøde - ikke fotografer men - billedhuggere Rudolph Tegner og Bent Sørensen.

Flere rum og et par gange med røde murstensvægge er taget i brug. Her og der lidt dystert.

Helt nem har ophængningen derfor ikke været - også fordi Hobro Sygehus Kunstforening ikke havde kroge nok til de mange fotos, hvoraf de største måler én meter gange halvanden meter.

- Nogle gange føler man, at man står på månen, andre gange ser man en skulptur af en hund i en skov.

- En utrolig flot udstilling og bestemt værd at se, anbefaler Else Snærum, der er formand for Hobro Sygehus Kunstforening.

Hun forventer, at udstillingen kan ses et godt stykke ind i februar.