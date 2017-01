BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Læge-krisen er alvorlig i Brønderslev Kommune. I dag er 5.000 uden egen læge inden for kommunegrænsen, og fra 1. april kommer yderligere 3.000 til at stå uden læge, når de to læger i Jerslev stopper.

- Vi satser nu på, at der etableres en regionsklinik, siger formand for social- og sundhedsudvalget, Ole Jespersgaard (S), der dog håber på, at der findes læger til at overtage de eksisterende klinikker.

- Nu, hvor der kun er tre måneder til, at lægerne i Jerslev stopper, kan regionen gå ind i sagen. I ni måneder er det ikke lykkedes at finde læger til klinikken i Jerslev, hvor der ellers er gjort en stor indsats for at skaffe læger.

Lægerne i hele Nordjylland er presset, idet hver læge i gennemsnit har 1.758 borgere, der er 158 over grænsen. Og i og med, at befolkningstallet stiger, bliver behovet for læger endnu større. I 2025 ventes der at være 17.000 flere borgere i regionen. Der er i alt 373 lægestillinger i hele regionen, hvoraf kun de 335 er besat.

Ikke nok med, at der mangler læger. De læger, der er i sving, får stadig flere konsultationer, ligesom antallet af lægernes medicinske behandlinger er steget betydeligt.

Lægerne i Brønderslev har flere patienter end gennemsnittet i regionen. De 17 læger har i gennemsnit 1.806 patienter.