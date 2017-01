DRONNINGLUND/ØRSØ: Dronninglund Gymnasiums hal var fyldt til bristepunktet og der var en intens atmosfære, da Ørsø Judoklub afviklede årets første Vendelboturnering, hvor 94 kæmpere dystede om medaljerne. Den arrangerende klub havde selv 24 kæmpere på måtten og de vandt 13 medaljer. Foruden den arrangerende klub havde ni andre judoklubber fra Skagen i nord, Skive i vest samt Aarhus og Silkeborg i syd fundet vej til Dronninglund.

- Der blev afviklet mange spændende kampe i løbet af dagen, inden medaljerne kunne fordeles ved stævnets afslutning, fortæller Søren Larsen fra Ørsø Judoklub.

Fem af Ørsø Judoklubs kæmpere, Verner Torensma, Louise Ettrup Johansen, Emma Sook Andersen Mosegaard, Mads Pedersen og Noah Hammer, kan alle glæde sig over en guldmedalje. Natasha Ettrup Johansen, Amalie Rådahl Brødbæk, Zenia Bach, Casper Larsen, Benjamin Steen Pedersen og Magnus Tengstedt vandt sølv mens det blev til bronzemedaljer til Marius Elstrøm og Anders Thomsen.

Mads Pedersen vandt den afsluttende pokalturnering for kæmpere under 70 kilo.

Ørsø Judoklub er meget tilfreds med det store deltagerantal, hvilket lover godt for de kommende stævner i Vendelbo-Turneringen. Allerede i den kommende weekend er Ørsø Judoklub igen vært for et stævne, idet klubben skal afvikle ungdomsturnering.