AALBORG: 45-årige Morten Wieghorst er fra 2. januar 2017 ny cheftræner i AaB.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse mandag morgen.

Morten Wieghorst har tidligere som træner sikret FC Nordsjælland to pokaltitler i 2011 og 2010 og ført AGF til oprykning i Alka Superligaen i sommeren 2015, inden han et halvt år senere blev afskediget i Aarhus-klubben med oprykkerne placeret på en niendeplads.

Wieghorst afløser Lars Søndergaard, der blev fritstillet midt i december.

- Siden midten af december har vi skullet pejle os ind på en ny cheftræner, og efter en grundig proces viste Morten Wieghorst sig hurtigt som en stærk kandidat, siger AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde.

Morten Wieghorst, som er ansat i AaB på en fortløbende aftale, der er uopsigelig indtil 30. juni 2019, glæder sig til udfordringen i AaB.

- Det glæder mig meget, at AaB har peget på mig som cheftræner, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg var interesseret, da henvendelsen kom.

- Min opfattelse har altid været, at AaB er en klub med ordentlige værdier, og selvom der er tale om elitesport, så har det været vigtigt for mig ved de efterfølgende samtaler at blive bekræftet i netop dette syn på klubben, hvilket jeg er blevet til fulde, konstaterer Morten Wieghorst.