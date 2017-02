HURUP: Der bliver gjaldet med på Poul Kjøllers gamle slager om cyklen, der ikke larmer og bruger nul benzin. De to nye cykler på ældrecenteret bruger nemlig ikke benzin, men el til at holde motoren i gang.

Den ene cykel kan have en rullestol spændt foran, og så kan det være en fordel med lidt ekstra hjælp udover rugbrødsmotoren, når de ansatte på plejehjemmet tager på ture i lokalområdet sammen med de ældre.

Krista Hansen fik lov til at prøve den allerførste tur på den nye sofacykel. Hun har cyklet hele sit 81 år lange liv, og derfor har det været en stor glæde for hende, at have mulighed for fortsat at cykle.

Og selvom benene ikke helt er så stærke som de var engang, så kører hun en tur på cyklen sammen med en ansat næsten hver morgen. Hun er ikke bekymret selvom vejrudsigten melder mere kulde i den kommende tid:

- Ja, vejret er ligemeget. Hvis der kommer sne, så tager jeg bare mere tøj på, siger hun.