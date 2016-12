MARIAGERFJORD: På landsplan er der alt for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse - og der er heller ikke mange unge, der ved, hvilke virksomheder der er i og omkring deres hjemby.

Det vil Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhvervsråd prøve at gøre noget ved, og derfor inviterer kommunen og erhvervsrådet lørdag 4. februar til "Åben Virksomhed" rundt om i hele Mariagerfjord Kommune.

Borgmester Mogens Jespersen er ligesom Erhvervsrådets erhvervsdirektør, Torben Ladefoged, meget positiv omkring arrangementet, som bl. a. også involverer Tradium og Tech College Mariagerfjord.

Metafix, som ligger i Hadsund, er én af de virksomheder, der åbner dørene i februar.

- Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er på 50 år, så i fremtiden får vi brug for de unge, fortæller virksomhedens salgsansvarlige, Thomas Vejborg.

- I de kommende år bliver vores produktion desuden mere automatiseret. Det betyder, at vi udover bl.a. smede og tillærte medarbejdere også får brug for medarbejdere med andre kompetencer. Men forhåbentlig bliver det dermed også mere interessant for at de unge at søge hos en virksomhed som vores, bemærker han.

Generelt er der i Mariagerfjord en ambition om at øge samarbejdet mellem lokale skoler og uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet.

Derfor holdes der i november 2017 Erhvervs- og Uddannelsesmesse for 4. gang.

Messen afholdes hver andet år, og ambitionen er at "Åben Virksomhed" også kan udvikle sig til et arrangement, der afvikles hvert andet år.

- Vi håber på at kunne gøre konceptet til en fast tradition, og at vi på den måde vil kunne give flere unge fra Mariagerfjord mulighed for at blive klædt bedst muligt på, inden de skal træffe det store valg om, hvilken uddannelse der passer bedst til dem, nævner erhvervsdirektør Torben Ladefoged.