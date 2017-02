STØVRING: Håndværkere har siden november arbejdet med at opføre en ny Rema 1000 dagligvarebutik på den tidligere biblioteksgrund på Hobrovej 90 i Støvring.

Der bliver tale om en standardbutik på 1000 kvadratmeter, og i første omgang var forventningerne hos Rema 1000 Danmark A/S at den ville være klar til at åbne omkring påske her i midten af april.

Som direktør for Rema 1000’s etableringsafdeling forklarer Stephan Sørensen, at årsagen til udsættelsen er et ønske om ikke at få et sammenfald med aktuelle planlagte åbninger af andre nye Rema 1000 dagligvarebutikker andre steder i Danmark.

- Derfor venter vi til maj med åbningen i Støvring for på den måde at få tingene til at gå op, pointerer han.

Helt præcist bliver der tale om en åbning torsdag 18. maj.