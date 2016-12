AALBORG: Det er til stor tilfredshed for direktør Jan Larsen, at Aalborg Håndbold kan gå ind i 2017 som tophold i landets bedste håndboldrække.

Faktisk er direktøren en anelse overrasket over, at Aron Kristjánsson så hurtigt har fået sat skik på sit hold siden ankomsten i sommer.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne spille med i toppen, men jeg ved ikke, om jeg havde troet på, at vi ligefrem skulle ligge nummer et. Jeg er lidt overrasket over, hvor hurtigt et forholdsvis nyt og ungt hold har fundet sammen og spiller som en rutineret enhed, siger Jan Larsen.

Han kan nu se frem til et forår, hvor der venter store opgaver i både pokalturneringen og ligaen.

- Nu skal vi lige puste lidt ud, men så går vi selvfølgelig efter at gøre det så godt, som vi overhovedet kan i foråret. Der venter rigtig mange svære kampe, men vi har heldigvis skaffet os selv et rigtig godt udgangspunkt, siger Jan Larsen.

Inden da venter der dog i januar et VM i Frankrig. Indtil videre er det kun Sander Sagosen, der med sikkerhed skal deltage, men også spillere som Simon Hald og Arnór Atlason skal muligvis af sted.

- For os vil det selvfølgelig være en fordel, hvis vi har så mange spillere som muligt hjemme i januar, men jeg kan godt unde spillerne den oplevelse, et VM er. Så må vi bare krydse fingre for, at de ikke kommer skadede hjem, siger Jan Larsen.