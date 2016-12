ISHOCKEY: Aalborg Pirates, der er tophold i Metalligaen i ishockey, har forlænget kontrakten med spillerne og tvillingerne Mikkel og Martin Højbjerg. Ikke kun for én sæson, men to.

- Da vi skrev kontrakt med dem forud for denne sæson, kaldte vi dem - lidt i sjov - for Danmarks svar på de svenske Sedin-tvillinger. Man kan ikke benægte, at de har vist, at de har klassen til at blive kaldt det. De har været outstanding for os i denne sæson, siger klubbens adm. direktør Thomas Bjuring.

Derfor har Aalborg Pirates forlænget kontrakten med dem for to sæsoner.

- Både Mikkel og Martin arbejder stenhårdt til træningerne og går ind til kampene med en gejst, der smitter af på hele holdet. De har fået et godt samarbejde med Julian og kæden har fungeret fra dag ét af. Derfor har det også været vigtigt for os at skabe noget kontinuitet på holdet, så vi kan bygge videre på det samme hold til næste sæson, siger assistenttræner Ronny Larsen.

I november var Martin Højbjerg indkaldt til A-landsholdet, hvor han også endte med at score i sin debut. Sådan en debut har Mikkel til gode endnu, men bliver de ved med at præstere på denne måde, varer det ikke længe inden den kommer, forudser klubben.

Mikkel Højbjerg har produceret 18 point for Aalborg Pirates (7 mål + 11 assist) i 26 kampe, mens Martin har produceret 17 point (10 mål + 7 assists) i 23 kampe i denne sæson.